Credito Valtellinese: raggruppamento azioni 1 a 10 in vista dell'aumento di capitale

Titta Ferraro 8 novembre 2017 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Credito Valtellinese (Creval), in previsione dell’aumento di capitale da 700 milioni di euro previsto dal piano industriale 2018-2020, ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che sarà convocata, in unica convocazione, per il 19 dicembre 2017, il raggruppamento delle azioni Creval nel rapporto di una nuova azione ogni dieci azioni esistenti. "Nonostante il raggruppamento sia da un punto di vista finanziario neutro, ci si attende che possa portare benefici, in particolare alla luce del previsto aumento di capitale in opzione, inclusa la creazione di un mercato più efficiente e liquido per i diritti durante il periodo di negoziazione.