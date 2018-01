Credito: Abi, prorogata fino a luglio la sospensione rate famiglie

Titta Ferraro 8 gennaio 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Prorogato al 31 luglio di quest'anno l’Accordo Abi-Associazioni dei Consumatori sulla “Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”. Lo comunica l’Abi. Realizzata a marzo 2015, la nuova moratoria per 12 mesi sulla quota capitale del proprio finanziamento – tra mutuo prima casa e credito al consumo – ha interessato fino ad ottobre 2017 già 16.642 famiglie che hanno potuto sospendere rate per un controvalore complessivo di 475 milioni di euro. La maggior liquidità messa a disposizione nei 12 mesi di sospensione è stata pari a 118 milioni di euro.La ripartizione territoriale delle domande evidenzia, per le operazioni di finanziamento al consumo vede Nord (35,7%), Centro (23%), Sud e Isole (41,3%); per i mutui, invece, Nord (49,3%), Centro (26,4%), Sud e Isole (24,3%).