Credito: +8% le imprese in un anno, massima concentrazione in Lombardia

Sono 5.419 le imprese specializzate in servizi finanziari in Lombardia su oltre 15mila attive in Italia, il 36% del totale nazionale, secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Milano è prima con 3.844 imprese seguita da Roma con 1.412 e Torino con 896. In Lombardia, dopo Milano, vengono Brescia, Bergamo e Monza Brianza. Queste imprese del credito crescono dell’8% in un anno e del 45% in cinque e danno lavoro a 129 mila addetti su 332 mila a livello nazionale.Dai dati dell'Osservatorio Supply Chain del Politecnico di Milano il credito di filiera in Italia vale 637 miliardi di euro, ma solo il 23% è già servito.