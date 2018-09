Credemleasing: +37,4% l'utile nel primo semestre, 390 mln euro di nuovi contratti stipulati

Titta Ferraro 3 settembre 2018 - 10:47

Credemleasing, società del Gruppo Credem specializzata nel leasing finanziario, ha riportato nel primo semestre del 2018 un utile netto pari a 9,9 milioni di euro, +37,4% a/a. I crediti da locazione finanziaria ammontano a 2,4 miliardi di euro, +5,6% a/a con 2.124 nuovi contratti stipulati, +12,6% a/a. Nel dettaglio, il valore complessivo dei nuovi contratti stipulati a giugno 2018 è pari a 390,9 milioni di euro, in aumento del 9,3% rispetto a 348,8 milioni di euro del giugno 2017. Lo stock dei crediti da locazione finanziaria è cresciuto del 5,6% a/a e raggiunge i 2.436 milioni di euro rispetto a 2.306 milioni di euro a fine giugno 2017.A livello settoriale si segnala il positivo andamento del leasing auto, con 932 nuovi contratti stipulati per un importo di 49,5 milioni di euro (+29,4%), del leasing strumentale con 980 nuovi contratti stipulati per un importo di 165,8 milioni di euro (+10,7%) e del leasing immobiliare con 165 nuovi contratti stipulati per un importo di 131,2 milioni di euro (+30,8%).“Il positivo risultato economico è conseguenza del miglioramento congiunturale delle imprese clienti e della crescita del volume d’ affari registrata negli ultimi anni”, ha dichiarato Maurizio Giglioli, Amministratore Delegato di Credemleasing, “crescita caratterizzata da miglioramento continuo del servizio ai clienti, consueta selettività nella ricerca degli affari e qualità delle nostre persone. Nel semestre sono stati anche spesati investimenti progettuali per la digitalizzazione dei principali processi aziendali e per l’avvio del servizio di noleggio a lungo termine autoveicoli che prevede la possibilità di speciali condizioni per i clienti ed il personale del Gruppo Credem. I dettagli del progetto saranno illustrati nei prossimi mesi congiuntamente alla partnership con primari operatori internazionali del settore”.