Credem: utili in crescita, miglior risultato degli ultimi dieci anni, record anche per i ricavi

Alessandra Caparello 7 febbraio 2019 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

Ricavi e utili netto da record, i migliori degli ultimi dieci anni per Credem che oggi rende noti i risultati preliminari consolidati 2018. Nel dettaglio l’utile netto consolidato si attesta a 205 milioni di euro (+2,6% a/a) senza la contribuzione ai fondi di risoluzione e di tutela dei depositi. Anche considerando tali contributi l’utile netto si conferma in crescita anno su anno (+0,1%) a 186,7 milioni di euro, il miglior risultato degli ultimi 10 anni.Sulla stessa linea anche i ricavi che toccano i valori più alti degli ultimi 10 anni a 1.157,4 milioni di euro, in crescita dello 0,8%, nonostante le tensioni sui mercati finanziari ed il debole contesto economico. E’ proseguita con vigore la strategia di crescita con l’acquisizione di oltre 102 mila nuovi clienti – si legge in una nota - a conferma della fiducia che le famiglie e le imprese italiane continuano ad accordare all’istituto. Il CET1 Ratio , che include una proposta preliminare di dividendo di 0,20 euro per azione, si è attestato a 12,7% con oltre 500 bps di margine rispetto al livello minimo assegnato da BCE per il 2018 (SREP) pari a 7,375%, il requisito più basso tra le banche italiane vigilate da BCE. “Il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazioni con risultati di altissimo livello, ottenuto grazie all’impegno di tutte le persone che lavorano nel Gruppo e nonostante le turbolenze dei mercati e la maggior debolezza dell’economia” commenta Nazzareno Gregori, Direttore Generale di Credem. Abbiamo continuato ad acquisire nuova clientela, con un trend di crescita ormai consolidato, che testimonia sempre più l’elevato livello di servizio offerto e la bontà degli investimenti sulle persone e sui prodotti. Registriamo inoltre, attraverso una periodica indagine di mercato, che oltre il 96% dei clienti apprezza il livello di servizio e la qualità della relazione che siamo riusciti a creare nel tempo e questo risultato ci riempie di orgoglio. Le scelte strategiche di business che abbiamo seguito ci hanno consentito, anche grazie alle importanti sinergie tra tutte le nostre reti, di crescere in modo sano e sostenibile, garantendo agli azionisti una solida redditività in progressiva crescita, preservando una qualità dell’attivo ai vertici del settore bancario, come ci viene riconosciuto anche dalla BCE, e rafforzando l’offerta alla nostra clientela, anche in ambito assicurativo, per rispondere a tutti i loro bisogni. Per il 2019 continueremo con decisione il percorso di crescita di questi anni, puntando in particolare sui prestiti ad imprese e famiglie, sul wealth management, sui prodotti assicurativi e sul miglioramento costante del livello di servizio e di soddisfazione della clientela. Il 2019 sarà ricco di sfide importanti per il sistema bancario e per tutto il Paese e riteniamo di essere nelle migliori condizioni per affrontarlo continuando a garantire, verso tutti i portatori di interesse, l’eccellenza che da sempre ci contraddistingue” conclude.