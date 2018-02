Credem sigla un accordo con Capital Group

Alessio Trappolini 5 febbraio 2018 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo bancario Credem ha siglato un accordo con Capital Group, una delle maggiori società di asset management indipendenti al mondo, per la distribuzione della gamma completa dei fondi Capital Group autorizzata in Italia ora a disposizione dei private bankers e consulenti finanziari di Credem e Banca Euromobiliare. Il collocamento diretto va ad arricchire l’offerta Capital Group già disponibile nell’ambito delle soluzioni unit linked Credemvita.“La distribuzione diretta della gamma di Capital Group da parte del gruppo Credem rappresenta un ulteriore e significativo passo in avanti nell’espansione della società sul mercato italiano”, ha commentato Capital Group.