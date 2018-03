Credem annuncia 250 assunzioni nel 2018, 75% saranno giovani

Titta Ferraro 7 marzo 2018 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Credem punta ad assumere entro fine 2018 circa 250 persone, di cui il 75% circa giovani. L'istituto di credito emiliano ha inserito nel 2017 complessivamente 256 persone di cui il 74% giovani con una crescita dell’organico dello 0,8% a/a e del 5,5% in tre anni. Da inizio 2015 sono state invece circa 800 le assunzioni.A livello regionale, le posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche. Per quanto riguarda l’ambito commerciale, i neoassunti potranno diventare gestori di clientela privata e small business con una successiva crescita manageriale come direttore di filiale.