CreVal verso nuovo crollo in Borsa, calo teorico di oltre il 12% dopo definizione condizioni aumento

Titta Ferraro 15 febbraio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Non fa prezzo in avvio il titolo CreVal per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. Il titolo dell'istituto valtellinese segna un calo teorico di oltre il 12% a quota 9 euro. Ieri sera sono state approvate le condizioni dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro con prezzo di emissione delle nuove azioni fissato a 0,10 euro e uno sconto sul terp del 16%.L'aumento dovrebbe partire il 19 febbraio per concludersi il'8 marzo.