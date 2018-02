CreVal si stabilizza nel secondo giorno dell'aumento, +9% prezzo dei diritti

Titta Ferraro 20 febbraio 2018 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Torna la quiete sul titolo Creval dopo l'ennesino tonfo di ieri, coincidente con il promo giorno del maxi-aumento di capitale da 700 milioni di euro.Il titolo CreVal è poco mosso a 0,1043 euro (+0,10%) dopo il tonfo del 7% circa di ieri, mentre riprende quota il valore dei diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni Creval di nuova emissione, in ascesa di oltre il 9% a 2,79 euro, dopo il pesante -66% di ieri.L'aumento di capitale prevede l'emissione di 6.996.605.613 nuove azioni ordinarie Creval da offrire in opzione agli azionisti di Creval ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a 0,1 euro, di cui 0,09 euro a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di 631 azioni Creval di nuova emissione ogni 1 azione posseduta. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni oggetto di Offerta incorpora uno sconto di circa il 16% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni Creval, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base della media dei prezzi ufficiali degli ultimi 3 mesi.I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni Creval di nuova emissione saranno esercitabili fino all'8 marzo incluso e saranno negoziabili fino al 2 marzo.