CreVal balza in Borsa dopo accordo cessione Npl a 34,5% del valore lordo

Titta Ferraro 14 luglio 2017 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Scatto a Piazza Affari per il titolo Credito Valtellinese (Creval) che segna un balzo del 6 per cento a quota 4,396 euro. Gli acquisti arrivano all'indomani dell'accordo per la cartolarizzazione di crediti in sofferenza (Npl) per 1,4 miliardi di euro avvenuta al 34,55 del valore lordo, oltre le attese del mercato.Equita Sim ha alzato il prezzo obiettivo a 4,7 euro da 4,08 euro, confermando la raccomandazione buy.