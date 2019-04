Crac banche, associazioni risparmiatori scrivono a Conte: "Convochi nuovo incontro o sarà protesta"

Alessandra Caparello 15 aprile 2019 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

Il premier Giuseppe Conte convochi un nuovo incontro il 18 aprile o saremo costretti a chiamare i risparmiatori alla protesta in piazza contro l'attuale Esecutivo. Così scrivono le associazioni dei risparmiatori azzerati in una lettera resa nota dall’Ansa e indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri.“Dopo l'incontro avvenuto l'8 aprile a Palazzo Chigi, il premier – si legge nella lettera - "aveva comunicato a tutti i presenti che in occasione del Consiglio dei Ministri che si sarebbe tenuto all'indomani, martedì 9 aprile, sarebbe stata emanata la normativa disciplinante le modalità di accesso dei risparmiatori al Fondo indennizzo". "Ad oggi – continuano le associazioni - tuttavia, di tale normativa non vi è traccia ed anzi abbiamo appreso che il decreto crescita - all'interno del quale, in base a quanto da Lei dichiarato, sarà contenuta la normativa di cui trattasi - slitterà a maggio”.