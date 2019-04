Covivio: accordo per cessione portafoglio di 263,5 mln€ in Italia

Daniela La Cava 23 aprile 2019 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Covivio ha annunciato di avere firmato un accordo vincolante per la cessione di un portafoglio di asset maturi e non core per 263,5 milioni di euro, tra cui un edificio a Milano a uso uffici e nove immobili tra Roma, Bologna, Venezia e in altre città italiane. Il prezzo, si legge in una nota, è leggermente superiore al valore contabile dello scorso dicembre e genera un rendimento netto del 4,9% (4,3% sui passing rent). Il trasferimento sarà effettivo a dicembre.Covivio ha inoltre chiuso con successo un accordo di pre-let per oltre il 30% del terzo edificio (20.000 mq in totale) che sarà sviluppato nell’area di Symbiosis, il business district nella zona di Porta Romana a Milano, di fronte alla Fondazione Prada. Il contratto di locazione prevede un canone annualizzato di 2 milioni di euro con una scadenza fissa di 10 anni (più sei anni a discrezione del tenant).Il nuovo edificio, che vedrà un investimento complessivo di 84 milioni e un rendimento target del 7% circa, si ergerà immediatamente dietro la nuova sede di Fastweb, che ha una superficie di 20.500 mq ed è stata consegnata lo scorso ottobre 2018.