Cottarelli sulla manovra di bilancio: surplus primario insufficiente

Alessandro Piu 3 novembre 2017 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

PerCarlo Cottarelli, l'ex-commissario alla spending review, il governo dovrebbe essere più rigido, nella sua Manovra di bilancio e concedere meno bonus. Il neo-direttore del nuovo Osservatorio sui conti pubblici italiani, presentato oggi a Milano, non rinnoverebbe i bonus per i diciottenni e persino il bonus bebé e per le mamme: "Soldi che fanno bene - ha dichiarato a latere della presentazione - a chi li riceve e ma non fanno raggiungere l'obiettivo di risollevare il tasso di fertilità". Sulla manovra ha poi aggiunto che "va bene" anche se l'Italia, per ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil (al 132% secondo le ultime rilevazioni), avrebbe bisogno di un surplus primario al 4% del Pil, un livello ben lontano da quanto i governi riescono a ottenere.