Cottarelli non perde tempo, rumor su squadra governo: Salvatore Rossi all'economia

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Governo tecnico Cottarelli in tempi record. Il premier incaricato dal Quirinale potrebbe presentarsi già oggi con la lista dei ministri al Colle, per sciogliere la riserva.Sui nomi della squadra di governo, indiscrezioni riportate dall'Ansa segnalano il direttore generale di Bankitalia Salvatore Rossi per il ministero dell'Economia.Per il ministero ci sarebbe anche l'opzione dell' ex rettore della Bocconi Guido Tabellini, così come sono circolati i nomi di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, e di Enrico Giovannini. C'è anche chi fa il nome dell'attuale presidente dell'Inps, Tito Boeri.Per gli esteri sarebbe quotata soprattutto Elisabetta Belloni, prima donna a ricoprire il ruolo di segretario generale della Farnesina, ma si fa anche il nome di Pasquale Terracciano, ora ambasciatore a Mosca.Per le Infrastrutture si parla di Raffaele Cantone, che però, si segnala, vorrebbe portare a termine l'incarico all'Autorità anticorruzione.Per il ministero dell'Interno si indica Giampiero Massolo, ex segretario generale alla Farnesina, presidente di Fincantieri, il cui nome era stato già fatto per la squadra di governo M5S-Lega. Si fa anche il nome dell'ex commissario di Roma Francesco Paolo Tronca.L'Ansa segnala che per la Giustizia circolano nomi del Consiglio di Stato, come quello di Alessandro Pajno. Tra i giuristi si fa il nome anche di Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, di Paola Severino, già Guardasigilli del governo Monti e rettore della Luiss e di Marta Cartabia, vicepresidente della Consulta.Enzo Moavero Milanesi, anche lui considerato tra i nomi di un governo M5s-Lega, potrebbe tornare ad assumere le deleghe agli Affari europei.