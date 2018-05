Cottarelli: con fiducia voto a inizio 2019, senza in autunno

Laura Naka Antonelli 28 maggio 2018 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

"Mi presenterò al Parlamento con un programma che, in caso di fiducia, prevede l'approvazione della legge di bilancio per il 2019, in seguito alla quale il Parlamento verrebbe sciolto con le elezioni a inizio 2019. In assenza di fiducia, il Governo si dimetterebbe immediatamente e il suo principale compito sarebbe la gestione ordinaria dell'amministrazione, accompagnando il Paese alle elezioni dopo il mese di agosto". Così Carlo Cottarelli dopo avere incontrato Sergio Mattarella al Quirinale.