Cottarelli al Quirinale alle 11:30, Cantone e Severino tra i nomi per squadra di governo

Titta Ferraro 28 maggio 2018 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Carlo Cottarelli. All'ex commissario della spendig review dovrebbe essere conferito l'incarico per la formazione di un governo neutro di transizione in attesa del ritorno alle urne dopo che ieri sera Mattarella ha respinto in nome di paolo Savona all'Economia comportando quindi la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo ad appoggio M5S-Lega.Tra i primi nomi che circolano sulla stampa come possibili ministri del governo Cottarelli ci sono quelli di Alessandro Pajno (presidente del Consiglio di Stato), Raffaele Cantone (presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione) e Paola Severino (ex ministro della Giustizia e rettore dell'Università Luiss).