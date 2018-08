Costamp: completata cessione da parte di Co.stamp del 4,35% del capitale

Daniela La Cava 23 agosto 2018 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Costamp, società attiva nella progettazione, produzione e vendita di stampi per la componentistica nel settore automotive e quotata sull'Aim Italia, ha comunicato che Invest Italy Sim, in qualità di Bookrunner, ha completato la vendita di complessive 1.849.200 azioni ordinarie dell’emittente pari al 4,35% del capitale sociale dello stesso per un controvalore complessivo di 5,55 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni. La nota informa che a seguito del completamento dell’operazione Co.Stamp detiene 39.740.407 azioni ordinarie della società, pari al 93,53% del capitale sociale della stessa. L’operazione, realizzata attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri, si è chiusa a un prezzo pari a 3 euro per azione per complessivi 5.547.600 euro.