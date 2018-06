Corte dei Conti chiude caso derivati Morgan Stanley per 3,9 mld, tutti assolti

Laura Naka Antonelli 18 giugno 2018 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

La Corte dei Conti ha chiuso il caso derivati di Stato che era costato più di 3 miliardi di euro ai conti pubblici dell'Italia.Nel caso erano stati imputati, per un danno erariale di 3,9 miliardi, Morgan Stanley e gli ex ministri Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli, insieme alla ex dirigente della divisione di debito pubblico del Tesoro Maria Cannata e Vincenzo La Via, attuale direttore generale.La Corte dei Conti ha affermato che i contratti derivati stipulati sono stati legittimi, dunque non sono sindacabili ai sensi della legge, respingendo l'azione per "difetto di giurisdizione".