Corte Ue: 'Italia recuperi Ici non versata da Chiesa'

Laura Naka Antonelli 6 novembre 2018 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea.Annullata così la decisione della Commissione del 2012, così come anche la sentenza del Tribunale Ue del 2016, che avevano sancito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative" verso enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi.La Corte ha stabilito che tali circostanze costituiscano mere "difficoltà interne" all'Italia". E' stato eespinto invece il ricorso sull'Imu.