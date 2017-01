Cooperative compliance: Ferrero è la prima società ad aderire

Titta Ferraro 5 gennaio 2017 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Ha preso il via ufficialmente la cooperative compliance, il regime di adempimento collaborativo che si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione e contribuente che miri ad aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

La tessera numero 1 è stata consegnata alla Ferrero Spa e altre società del gruppo, ammesse al programma dall'Agenzia delle Entrate. Il percorso di adempimento collaborativo, previsto per le aziende sopra i 10 miliardi di volumi d'affari o ricavi, mira a dare certezza alle operazioni fiscali complesse per favorire gli investimenti e limitare al minimo il rischio fiscale. Sono al vaglio dell’Agenzia delle Entrate ulteriori istanze di ammissione presentate da primari gruppi multinazionali.