Contratto bancari: Accordo Abi-sindacati per un altro mese di proroga del vecchio contratto

Titta Ferraro 29 gennaio 2019 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Un ulteriore mese di proroga, ossia fino a fine febbraio, della valenza del contratto dei bancari. Lo annuncia oggi l'Abi in una nota in cui specifica "la volontà di ricercare entro il 28 febbraio – attraverso un serrato calendario di incontri – le tematiche di maggior rilevanza in attesa della piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto nazionale di settore".L'accordo per la proroga dei termini del vecchio contratto è stata condivisa tra il Comitato affari sindacali e del lavoro Abi (Casl) e le Organizzazioni sindacali che hanno fatto il punto sullo stato degli elementi al centro del dialogo contrattuale.