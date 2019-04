Continua la Caporetto in Borsa della Juventus, titolo cade ai minimi dal 13 marzo

Titta Ferraro 18 aprile 2019 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Nuovo strappo al ribasso per il titolo Juventus, peggior performer all'interno del Ftse Mib con un calo di oltre il 3% a quota 1,345 euro. Il calo odierno segue l'oltre -17% di ieri dovuto all'eliminazione dalla Champions League a opera dell'Ajax. Nella sola giornata di ieri sono stati bruciati 270 milioni di euro di capitalizzazione.Si conferma la forte sensibilità del titolo della società bianconera ai risultati sul campo. Il titolo è tornato ai minimi dal 13 marzo, quando segnò in una sola seduta un balzo del 17% a seguito della rimonta con l'Atletico Madrid che permise il passaggio del turno in Champions League innescando il rally del titolo che a inizio di questa ottava si era spinto fino ai massimi storici.