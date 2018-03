Conti pubblici: deficit scende all'1,9% nel 2017, debito al 131,5% del Pil

Titta Ferraro 1 marzo 2018 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Si assottiglia il deficit dell'Italia. Nel 2017 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (AP), misurato in rapporto al Pil, è stato pari al -1,9%, a fronte del -2,5% del 2016. Il risultato del 2017, rimarca l'Istat in una nota, non include la contabilizzazione degli effetti delleDisposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca (per definirli si attende la valutazione di Eurostat, richiesta con procedura formale). L’avanzo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari all’1,9% (1,5% nel 2016).Il rapporto debito-Pil risulta pari al 131,5%, in calo rispetto al 132,0% del 2016.