Conti Ferrari: utile netto oltre +18%, confermato outlook 2018

Ferrari ha comunicato oggi i suoi risultati preliminari consolidati relativi al secondo trimestre e al semestre concluso il 30 giugno 2018.Nel secondo trimestre dell'anno - periodo aprile/giugno - l'utile netto si è attestato a 160 milioni di euro, in crescita del +18,1%, mentre i ricavi netti sono stati pari a 906 milioni, in calo di pochi milioni, ma in aumento del +1,4% a cambi costanti.L'adjusted EBITDA è stato di 290 milioni, in rialzo del 7,0%, con un margine che si colloca al 31,9%, mentre l'adjusted EBIT è salito del 7,5% a 217 milioni, con un incremento del margine di 200 pbs al 23,9%.Al 30 giugno del 2018, l'indebitamento industriale netto si è attestato a 472 milioni di euro (442 milioni escluso il riacquisto di azioni proprie), mentre le consegne complessive sono state pari a 2.463 unità, in aumento di 131 unità (+5,6%). Confermato l’outlook per il 2018.