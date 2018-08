Conte su manovra: 'non c'è nessun piano Savona, ma legge condivisa da presentare a Ue'

Laura Naka Antonelli 8 agosto 2018 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Non c'è nessun piano Savona alternativo alla manovra d'autunno, che sarà una legge condivisa da presentare all'Ue. E' quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai cronisti, durante un un brindisi offerto a Palazzo Chigi.Stando a quanto riporta Reuters, Conte si è riferito al piano annunciato dal ministro degli Affari europei di chiedere alla Ue margini per poter finanziare 50 miliardi di investimenti pubblici."Non esiste un piano A, B o C ma una manovra unica sui cui il governo sta lavorando, nessun deragliamento o percorso parallelo" in capo a Savona a un altro ministro, ha detto Conte."Il contributo del ministro Savona è fondamentale ma si inserisce in quadro condiviso che riguarda programmazione economica finanziaria di questo governo".