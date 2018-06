Conte in vista Consiglio europeo: no a trasformare Fondo salva-stati Esm in Fondo monetario europeo

Laura Naka Antonelli 28 giugno 2018 - 07:06

L'Italia è contraria a trasformare il fondo salva-Stati Esm in un Fondo monetario europeo che "finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti".Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla vigilia del meeting del Consiglio europeo, che partirà oggi giovedì 28 giugno per concludersi domani, 29 giugno. Conte ha presentato alla Camera e al Senato la posizione del governo in vista del meeting.L'Italia si oppone a questa proposta, che considera una "sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci"."Siamo contrari ad ogni rigidità nella riforma del Meccanismo europeo di stabilità: soprattutto perché nuovi vincoli al processo di ristrutturazione del debito potrebbero contribuire proprio essi all'instabilità finanziaria, anziché prevenirla".