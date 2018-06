Conte in vista Consiglio europeo: 'no a rinnovo automatico sanzioni Russia'

Laura Naka Antonelli 27 giugno 2018 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

In occasione del Consiglio europeo dei prossimi 28-29 giugno, si affronterà anche la questione delle sanzioni imposte contro la Russia."Ci sarà una discussione sulle sanzioni settoriali nei confronti della Russia - ha detto il premier Giuseppe Conte, in un intervento alla Camera - Noi pensiamo non debba esserci nulla di automatico nel rinnovo delle sanzioni. Occorre molta cautela: le sanzioni sono un mezzo non un fine. Continueremo a prestare grande attenzione a sostegno della società civile russa e delle nostre imprese coinvolte nelle relazioni commerciali".