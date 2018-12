Conte: faremo di tutto per evitare aumento IVA

Titta Ferraro 28 dicembre 2018 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Ilgoverno farà di tutto per evitare l’aumento dell’Iva. Così oggi il premier Giuseppe Conte nel corso della sua prima conferenza di fine anno. "Ci impegniamo a disattivare gli aumenti dell’Iva - ha detto Conte - . Per il 2020-2021 le clausole di salvaguardia recano numeri importanti, ma non bisogna dimenticare che in pochi mesi abbiamo dovuto reperire 12 miliardi per disinnescare gli aumenti Iva ereditati dal precedente governo".