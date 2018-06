Conte atterra in Canada: al G7 per portare gli interessi dei cittadini italiani

Titta Ferraro 8 giugno 2018 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

"Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi dei cittadini italiani". Lo scrive su Instagram il primo ministro italiano, Giuseppe Conte. Il vertice del G7 è in programma oggi e domani a Charlevoix, nel Quebec (Canada).