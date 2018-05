Conte: al lavoro per governo cambiamento. Fonti: poco probabile salita al Quirinale in giornata

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2018 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

"Mattinata di lavoro molto proficua. Stiamo lavorando per dare il governo del cambiamento a questo Paese". Così scrive il premier incaricato Giuseppe Conte, in un post su Twitter, dopo aver visto durante la mattinata i leader del M5S e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini.Intanto, fonti del M5S riferiscono, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews, che è "poco probabile" che Conte possa salire oggi al Quirinale per sciogliere la riserva.