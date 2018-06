Conte: 'Italia contributore netto Ue, merita più attenzione'. Migranti: 'superare regolamento Dublino'

Laura Naka Antonelli 27 giugno 2018 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

"L'Italia è un contributore netto al bilancio dell'Unione europea meritiamo un attenzione maggiore ai nostri bisogni, come l'agricoltura e la coesione e una risposta comune al fenomeno migratorio". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando alla Camera in vista del consiglio europeo dei prossimi 28-29 giugno, in cui si parlerà anche della riforma del bilancio."Ci opporremo a ogni misura che danneggi le regioni e i territori in difficoltà, equità è anche questo".Conte afferma che l'Italia sarà favorevole a "nuove misure per difesa e sicurezza, crescita e innovazione" ma "c'è bisogno di un aiuto più consistente e di una maggiore solidarietà da tutti gli stati membri".Sulla questione dei migranti, "un obiettivo cruciale" è quello che prevede di "superare il regolamento di Dublino, un regolamento che non va riformato in qualche suo passaggio ma superato perché non ci sono più dubbi sul fatto che è del tutto inadeguato a gestire i flussi migratori"."Lo dico anche sulla base del fatto che come attestano i dati statistici solo il 7% dei migranti sono rifugiati. I diritti delle persone che intendono richiedere asilo vengono riconosciuti solo quando gli interessati raggiungono le coste europee, invece questo momento va anticipato"."Non possiamo portare tutti in Italia e Spagna: occorrono centri di accoglienza in più paesi europei e vanno portati a termine i ricollocamenti"."Va superato il criterio del paese del primo arrivo: va affermato il principio che chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Le coste italiane sono coste europee: se esiste un'Europa di Schengen fondata sul binomio responsabilità e solidarietà, il criterio del paese di primo arrivo va rivisto"."L'Ue e gli Stati membri devono assumere la responsabilità comune su uomini e donne salvati in mare: è impensabile che la responsabilità della richiesta di asilo ricada solo sui paesi di primo arrivo", ha detto Conte.