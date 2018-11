Conte: "Un dialogo sereno con Ue rassicurerà i mercati finanziari"

Alessandra Caparello 26 novembre 2018 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

“Un dialogo sereno e costruttivo con l'Europa sicuramente ci aiuterà a rassicurare i mercati finanziari e avere la fiducia degli investitori". Così il premier Giuseppe Conte, a margine del Partners' Day di Snam.Parlando dello spread, il premier Conte ha spiegato: "mi sembra che ci sia stato qualche segnale positivo, ovviamente dobbiamo tutti fare la nostra parte per realizzare un sistema Italia che dia fiducia agli investitori. I mercati finanziari devono sentirsi rassicurati che noi siamo un governo che agisce con un piano ben preciso, la manovra è ben strutturata abbiamo le idee molto chiare". In serata a Palazzo Chigi si terrà un vertice di governo per discutere di una riduzione del target di deficit, pari al momento al 2,4% del Pil nel 2019, come noto una fonte governativa.