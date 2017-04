Consumi: spesa per benzina e gasolio cresce nel I trimestre (CSP)

Daniela La Cava 27 aprile 2017 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo gli italiani hanno sborsato 4,7 miliardi di euro per l’acquisto di benzina e gasolio auto. Si tratta di un incremento del 14,4% rispetto allo stesso mese del 2016, corrispondente ad una maggiore spesa di 591 milioni. Una crescita che deriva in piccola parte da una modesta crescita dei consumi (+1,3%) e per il resto da prezzi medi ponderati alla pompa decisamente più alti di quelli di marzo 2016. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Studi Promotor (Csp) sui dati ufficiali del ministero dello Sviluppo Economico.

Dalla stessa fonte si apprende che nel primo trimestre dell’anno, a fronte di un calo dei consumi dello 0,9%, vi è stato un incremento di spesa del 12,9%. In particolare la spesa complessiva è stata di 12,9 miliardi costituiti per 8,1 miliardi da imposte e per 4,8 miliardi dalla componente industriale, cioè dalla quota che va all'industria petrolifera e alla distribuzione.

Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Csp, la crescita della spesa per l’acquisto di carburanti non ha fin qui inciso sulla propensione all'acquisto di autovetture e con ogni probabilità non inciderà neppure nei prossimi mesi.