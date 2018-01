Consumi: saldi al via, Confcommercio vede spesa in linea con scorso anno

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi i saldi invernali. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia, in occasione dei saldi invernali 2018, spenderà 331 euro per l’acquisto di capi d’abbigliamento, calzature ed accessori. I saldi interessano 15,6 milioni di famiglie, muovono in totale 5,2 miliardi di euro, con un budget di spesa a persona di 143 euro.I saldi invernali partono oggi in Basilicata, domani in Valle d’Aosta e dal 5 gennaio in tutte le altre regioni.