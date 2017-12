Consumi: i milanesi spendono 725 euro a persona per i viaggi a Capodanno

Titta Ferraro 29 dicembre 2017 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Viaggi a Capodanno per oltre 710mila persone a Milano, Monza Brianza e Lodi: con un incremento, rispetto al 2016, dell’1,2% e una spesa media procapite di 725 euro (maggiore del 20% di quella nazionale). Lo stima l’Ufficio studi di Confcommercio Milano. Sarà, invece, di 50 euro la spesa media a persona per trascorrere fuori casa la notte di San Silvestro in locali, ristoranti, discoteche con buffet per un giro d’affari complessivo stimato in 32,5 milioni di euro. Un San Silvestro, in casa o fuori casa, con i tradizionali cotechino, zampone, lenticchie, vini e spumanti.