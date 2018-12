Consumi cresciuti del 2% nel 2018, è boom dell'e-commerce

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Nel 2018 i consumi degli italiani sono cresciuti del 2%, ossia 21,14 miliardi di euro, rispetto al 2017, consolidando un trend positivo che dura da cinque anni (9% dal 2014). Secondo i dati dell’Osservatorio dei Consumi Findomestic 2018, realizzato in collaborazione con Prometeia, la ripresa dei consumi si concentra sui beni durevoli, con un incremento doppio nel comparto casa (+2%) rispetto a quello dei veicoli (+1%).Altro elemento che emerge dallo studio, è il boom dell’e-commerce. Negli ultimi cinque anni il mercato dell’e-commerce, in base ai dati del Politecnico di Milano, è passato dai 14,3 miliardi del 2014 ai 27,4 miliardi di euro del 2018, crescendo di anno in anno a due cifre e apprestandosi a chiudere l’anno con un incremento in valore del 16%. L’e-commerce è composto per il 44% da servizi, con il turismo che ricopre la quota più ampia. Tra i prodotti, spiccano quelli dei comparti informatica e elettronica, abbigliamento, arredamento, food & grocery ed editoria. Tra i beni durevoli, secondo l’Osservatorio Findomestic, nel 2018 risultano in forte crescita i mobili (+50%), l’elettronica di consumo (+30%), l’home comfort (+24%) e la telefonia (+23%). Online si comprano meno soltanto i prodotti della fotografia (-7%).