Consumi: Unc, coppia con due figli -74 euro di spesa alimentare

Titta Ferraro 6 luglio 2017 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat, la spesa media delle famiglie nel 2016 risale a 2.524,38 euro al mese, con un aumento dell'1% rispetto al 2015. "Bene, ma non basta. Il dato, infatti, si riferisce alla spesa media familiare, ossia ai consumi di una famiglia in realtà inesistente. Per la famiglia normale e tradizionale, una coppia con due figli, ci sono ancora difficoltà, come dimostra il dato della spesa alimentare, che scende su base mensile di oltre 6 euro al mese, -74 euro su base annua" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."Se poi si confronta la spesa 2016 con quella del 2011 - prosegue Dona - in appena 5 anni la voce alimentari e bevande è diminuita di circa 59 euro al mese, 706 euro all'anno. La spesa annua totale è crollata di 3.256 euro. Anche considerando la famiglia media il confronto con il 2011 è preoccupante. Su base annua la riduzione è di 139 euro per la spesa alimentare, 1386 euro per la spesa totale".