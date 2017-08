Consumi: Confcommercio, nel 2017 ogni italiano spenderà quasi 17.300 euro

Daniela La Cava 11 agosto 2017 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Nel 2017 la spesa pro capite per alimentari, abitazione e abbigliamento sarà pari a circa 7.800 euro, pari al 41,5% dei consumi complessivi (quasi 17.300 euro). E' quanto prevede un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie tra il 1995 e il 2017, dalla quale emerge inoltre che nel periodo considerato diminuisce di 4,5 punti percentuali la quota di spesa complessiva per alimentari, tabacchi e calzature, assorbita quasi interamente dalla crescita delle spese per abitazione (+5,5 punti percentuali). La spesa reale per la telefonia (apparecchi e servizi) è cresciuta in termini pro capite del 240%, passando dal 1995 ad oggi da 109 euro a 371 euro.