Consumi: Coldiretti, -3% pasta su tavola in Italia ma vola quella integrale e senza glutine

Valeria Panigada 15 giugno 2017 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Svolta sulle tavole degli italiani con un calo del 3% degli acquisti di pasta secca. Tuttavia vola quella ottenuta da grano coltivato in Italia specie se di varietà antiche. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea relativi al primo trimestre del 2017 in occasione della diffusione dell’Indagine Doxa per Aidepi secondo la quale la pasta resta comunque l’alimento preferito da consumare ogni giorno dal 46% degli italiani. "In controtendenza al calo generale che prosegue anche nel 2017 si registra – sottolinea la Coldiretti - un incremento per quella garantita per il 100% con grano italiano e per quella integrale ed un vero e proprio boom per il senza glutine". Ma un vero balzo record si sta verificando per la pasta con grani antichi coltivati a livello nazionale con in testa il grando duro antico Senatore Cappelli, la cui produzione è praticamente raddoppiata rispetto all’anno precedente.