Consob e Università Trento lanciano gioco per imparare a investire

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2018 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

"Investire non è un gioco. Ma si può imparare giocando". E così la Consob ha sviluppato un gioco di simulazione in collaborazione con l'Università di Trento per insegnare a investire:"Conoscere i principi dell'investimento non è sufficiente: il nostro agire è mosso anche dall'istinto e dalle emozioni, che a volte possono giocarci qualche brutto scherzo" con uno strumento in linea con l'approccio della 'gamification' - si legge nel sito della Consob - possiamo "conoscere gli errori del nostro istinto" per "diventare più consapevoli del processo decisionale di investimento".Per alcuni sarà "la possibilità di misurarsi con un'attività che già conoscono", per altri "simulare quello che non hanno mai avuto il coraggio di fare".Il gioco al momento non ha ancora un nome e, a tal proposito, la Consob ha lanciato un concorso, il cui vincitore verrà proclamato nel corso della prima settimana di ottobre, quando la Consob promuoverà la seconda edizione della World Investor Week.