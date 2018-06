Consob: capitalizzazione Mta oltre +21%, quasi raddoppiata quella dell'Aim

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2018 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

Nel 2017 la capitalizzazione delle società di Piazza Affari si è attestata a 634 miliardi di euro, in rialzo del 21,5% rispetto al 2016, per complessive 240 società quotate sull'Mta. E' quanto emerge dal rapporto annuale delle Consob.La capitalizzazione in rapporto al Pil è stata del 37,1%, in crescita di 5,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente.Quasi raddoppiata la capitalizzazione del mercato Aim Italia, passata da 2,9 miliardi a 5,6 miliardi.La raccolta di risorse tramite i mercati azionari di Borsa ha registrato un sensibile aumento, portandosi a quasi 20 miliardi di euro rispetto ai 6 miliardi del 2016, per effetto degli aumenti di capitale (tra cui quello maxi di Unicredit) e in parte per le offerte finalizzate alla quotazione.