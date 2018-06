Consiglio europeo, trovato accordo su crisi migranti. Conte: 'chi arriva in Italia arriva in Europa'

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2018 - 07:00

MILANO (Finanza.com)

"Da oggi l'Italia non è più sola. Da questo Consiglio europeo esce un'Europa più responsabile e più solidale". E' quanto ha riferito il premier Giuseppe Conte, dopo la riunione dei 28 leader dell'Ue nel Consiglio europeo.I leader hanno approvato un documento finale, in cui è "passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri".Approvata la proposta dei centri di "accoglienza per consentire lo sbarco e se il caso il transito dei migranti anche in paesi terzi. E in Europa si possono creare anche centri di accoglienza nell'ambito degli stati membri ma solo su base volontaria".Si afferma inoltre "il principio che chi arriva in Italia arriva in Europa e che tutte le navi che arrivano nel Mediterraneo devono rispettare le legge quindi anche le ong e non devono interferire con la guardia costiera libica".