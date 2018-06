Congedi parentali: in Trentino approvati gli incentivi per i papà, sostegno di 350 euro

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 09:35

IlTrentino riconosce ai papà che utilizzano il congedo parentale, in alternativa alla mamma lavoratrice, un sostegno economico pari a 350 euro ogni 15 giorni continuativi di congedo fruito, per un massimo di quattro mesi. “La strada intrapresa è quella giusta – ha detto il vicepresidente di Confesercenti del Trentino, Mauro Paissan – la conciliazione vita-lavoro, il sostegno alle mamme lavoratrici deve ricomprendere un sistema di aiuti/servizi per la famiglia e per la genitorialità in generale e non solo nei confronti delle donne”. Dopo agli aiuti ai genitori dipendenti si guarda ora anche ai genitori a partita Iva. Confesercenti del Trentino ha già presentato una richiesta in tal senso in sede di discussione della finanziaria provinciale 2018.