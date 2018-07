Confindustria su Mezzogiorno: lenta risalita per l'economia, Pil 2018 atteso a +1,1%

Daniela La Cava 19 luglio 2018 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

L'economia del Mezzogiorno prosegue nella sua "lenta ma costante risalita" che ha caratterizzato gli ultimi due anni. I segnali positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi vengono recuperati è ancora contenuto, anzi si registra qualche rischio di rallentamento. È questo il quadro che emerge dal Check Up Mezzogiorno di luglio, studio curato da Confindustria e SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). Il Pil 2017 conferma la previsione di una moderata crescita (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo con il resto del Paese: la fiducia si mantiene elevata, e le previsioni per il 2018 (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con un andamento leggermente più contenuto.