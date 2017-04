Confindustria stima produzione industriale a +0,6% ad aprile

Daniela La Cava 28 aprile 2017 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Il Centro studi di Confindustria (CsC) rileva un incremento della produzione industriale italiana dello 0,6% in aprile su marzo, quando è stata stimata una variazione di -0,3% su febbraio. Sulla dinamica dell’attività - spiegano gli esperti - incide negativamente il più basso contributo del settore energetico dovuto sia al venir meno della spinta alla produzione elettrica che era stata data dal minore apporto di fonte nucleare in Francia sia, in aprile, alla chiusura dell’impianto Eni in Val d’Agri.



Nel primo trimestre 2017 l’attività è diminuita dello 0,6% sul quarto 2016, quando si era avuta una crescita dell’1% sul precedente. La variazione congiunturale acquisita per il secondo trimestre 2017 è di +0,7 per cento. La produzione al netto del diverso numero di giornate lavorative è avanzata in aprile dell’1,7% rispetto ad aprile del 2016; in marzo si era avuto un incremento dell'1% sullo stesso mese dell’anno scorso.