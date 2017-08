Confcommercio: segnale importante da dati fiducia, consumi provano a ripartire

Titta Ferraro 28 agosto 2017 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

Lanuova ascesa della fiducia di consumato e imprese in Italia, secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, è un "segnale importante che sembra rafforzare i dati sulla ripresa che erano già emersi nei giorni scorsi dal lato della produzione industriale e del Pil", rimarca Confcommercio. In particolare, aggiunge l’Ufficio Studi Confcommercio in commento ai dati sulla fiducia di famiglie e imprese diffusi oggi dall’Istat, l’incremento rilevato sul versante delle famiglie - il quarto consecutivo - è un indicatore di un possibile miglioramento a breve dei consumi che stentano ancora a trovare la strada della vera crescita. "Tuttavia – prosegue Confcommercio - gli andamenti più recenti non debbono indurre a facili entusiasmi in quanto siamo ancora lontani da quel 2% di crescita che permetterebbe un significativo riassorbimento della disoccupazione ed una riduzione dell’area della povertà assoluta".