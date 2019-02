Confcommercio: scomparsa inflazione coerente con frenata economia

Titta Ferraro 4 febbraio 2019 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

La scomparsa dell’inflazione, come certificato dal dato di gennaio, è coerente con la riduzione del livello di attività economica sperimentato nell’ultimo semestre del 2018. Così l'Ufficio Studi Confcommercio in commento ai dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat con indice dei prezzi al consumo sceso a 0,9% a/a a gennaio.Il dato dell’ultimo mese è stato condizionato, sia pure in senso opposto, dall’andamento delle componenti volatili, alimentari freschi (in crescita) ed energetici (in riduzione), mentre l’inflazione di fondo si mantiene su valori particolarmente bassi (+0,5% rispetto a gennaio del 2018) "a conferma di pressioni inflazionistiche molto contenute all’interno del sistema", argomenta Confcommercio che alla luce di queste tendenze ipotizza il permanere nel breve periodo di una politica monetaria accomodante da parte della BCE "anche se non va trascurata la presenza di un differenziale significativo del nostro paese con l’eurozona, area in cui i prezzi aumentano dell’1,4%".