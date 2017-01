Confcommercio: indice su disagio sociale in salita a novembre

Titta Ferraro 13 gennaio 2017 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

In crescita il Misery Index elaborato da Confcommercio. A novembre l'indice di disagio sociale si è attestato a 19,4 punti, in aumento di cinque decimi di punto rispetto al mese precedente. "Il peggioramento rilevato nell’ultimo mese - sottolinea l'ufficio studi di Confcommercio - è imputabile in larga parte alla componente relativa all’inflazione, a cui si è associato un modesto aumento della disoccupazione ufficiale. Tale evoluzione è stata determinata da una maggiore partecipazione al mercato del lavoro di coloro che in passato erano stati meno attivi nella ricerca di un’occupazione e che oggi intravedono maggiori possibilità di trovare un lavoro".