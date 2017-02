Confcommercio: indice su disagio sociale in salita a dicembre

Titta Ferraro 9 febbraio 2017 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

In crescita il Misery Index elaborato da Confcommercio. A dicembre l'indice di disagio sociale si è attestato a 19,7 punti, in aumento di quattro decimi di punto rispetto al mese precedente. A partire da marzo 2016 l’area del disagio sociale ha conosciuto un progressivo peggioramento "imputabile in misura quasi esclusiva alla componente relativa ai prezzi la cui variazione, per i beni ad alta frequenza d’acquisto, è passata dal -1,1% di marzo al +1,0% di dicembre". "Per contro - rimarca Confcommercio - sempre nello stesso periodo, la disoccupazione estesa è aumentata di due decimi di punto. All'interno della stessa si è osservata una progressiva crescita delle componete ufficiale".