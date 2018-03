Confcommercio: indice disagio sociale sale a 18,3 punti a gennaio

Daniela La Cava 6 marzo 2018 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Il Misery index di Confcommercio (Mic), l'indice di disagio sociale, sale a gennaio. Il dato si è attestato a 18,3 punti, in aumento di un decimo di punto rispetto a dicembre. "L’andamento del Mic dell’ultimo mese è sintesi di un lieve calo dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto e di un aumento della disoccupazione estesa", si legge in un comunicato diffuso da Confcommercio.Il dato di gennaio, aggiunge Confcommercio, conferma la sostanziale tendenza alla stabilizzazione dell’indicatore, che da giugno del 2017 mostra movimenti molto contenuti. Nonostante permangano dinamiche produttive positive negli ultimi mesi si è registrata una certa difficoltà al miglioramento dei livelli occupazionali, situazione che ha impedito di incidere in misura significativa sulla disoccupazione e di riportare su valori più contenuti l’area del disagio sociale.